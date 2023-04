È Renzi show: ora anche direttore de “Il Riformista” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr – Matteo Renzi è ufficialmente il nuovo direttore del Riformista, come riporta anche Adnkronos. Il leader di Italia viva succede a Piero Sansonetti, con il quale ha indetto oggi stesso una conferenza stampa per annunciare anche il passaggio di quest’ultimo alla guida de l’Unità. Renzi direttore del Riformista L’annuncio è indubbiamente a sorpresa, e lo stesso Renzi neodirettore del Riformista lo fa presente in conferenza stampa quando dice “siamo stati bravi a tenere tutto questo riservato”. La prima dichiarazioni via Twitter del senatore centrista era stata la seguente: “Ho accettato una sfida affascinante: per un anno sarò il direttore de @ilRiformista. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr – Matteoè ufficialmente il nuovodel, come riportaAdnkronos. Il leader di Italia viva succede a Piero Sansonetti, con il quale ha indetto oggi stesso una conferenza stampa per annunciareil passaggio di quest’ultimo alla guida de l’Unità.delL’annuncio è indubbiamente a sorpresa, e lo stessoneodello fa presente in conferenza stampa quando dice “siamo stati bravi a tenere tutto questo riservato”. La prima dichiarazioni via Twitter del senatore centrista era stata la seguente: “Ho accettato una sfida affascinante: per un anno sarò ilde @il. ...

