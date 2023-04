“È morto Silvio Berlusconi” ma… è un errore | il coccodrillo impazza sul web

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Un ‘’ commemorativo dedicato all’ex premier e volto noto dalla politicaerrato quello che in queste ore è diventato letteralmente virale sui social. Lo strafalcione online arriva dritto dritto da Milano Today e nonostante la pagina contenente la défaillance sia stata subito rimossa, tale disattenzione, tra stupore ed anche una certa ilarità, non è passata inosservata.ricoverato al San Raffaele, come sta il leader di Forza Italia: ‘È in terapia intensiva’ricoverato al San Raffaele in terapia intensiva I giornalisti della testata che si occupa dell’informazione del capoluogo meneghino e dell’Interland, in un certo qual modo, si sono ‘portati avanti’ con i tempi, pubblicando peril ...

Per chi non lo sapesse un coccodrillo non è uno strano animale che gira sul web, ma sono degli articoli già pronti dedicati alla morte dei grandi personaggi. Ogni giornale, in ogni luogo del mondo, ad ...Alcuni portali web sono arrivati a scrivere che Silvio Berlusconi sia morto. Notizia già smentita. Berlusconi sembra sia stato portato in terapia intensiva per problemi cardiovascolari e, pare, sia ...