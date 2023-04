(Di mercoledì 5 aprile 2023) Metti una giornata nel cuore diper Paulo: prima l'intervista al Colosseo per Dazn conLeotta , poi unada Crazy Pizza, a via Veneto, con Flavio, ieri sera, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... romaforever_it : Dybala, dopo Diletta cena a Roma con Briatore: ecco il motivo - felixmagath8 : @villaneveismo_ Dopo aver imparato il termine mediocrità, diamo un ripasso a 'associazione a delinquere', 'doping',… - Vega_977 : @davide_spill @mannax1897 @FBiasin Cioè parli tu di stipendi?? Incredibile, incredibile! Ancora dovete pagare Ronal… - NickRamone : @johnscarpelli5 Mi chiedo cosa impedisca alla squadra italiana X di convincere la squadra straniera Y a comprare Dy… - CarloAl87550029 : @FallingMatuidi Mi girano le ????. La scorsa stagione a San Soro godevo per il pareggio su rigore di Dybala, dopo… -

Metti una giornata nel cuore di Roma per Paulo: prima l'intervista al Colosseo per Dazn con Diletta Leotta , poi una cena da Crazy Pizza, a via Veneto, con Flavio Briatore., ieri sera, è stato ospite del manager, che conosce dai tempi della Juventus e, come al solito, è stato bagno di ...come Tottista giocando una stagione da top player. L'argentino, arrivato a parametro ... Per la Joya, beniamino del popolo romanista,la rete alla Sampdoria sono 10 i gol in ...aver mostrato ottimismo sul possibile rinnovo di Leao col Milan Ciro Venerato parla anche di ... partendo dalla situazione sulla panchina nerazzurra Infine sul rinnovo didice

Dybala, dopo Diletta cena a Roma con Briatore: ecco il motivo Corriere dello Sport

Metti una giornata nel cuore di Roma per Paulo Dybala: prima l'intervista al Colosseo per Dazn con Diletta Leotta, poi una cena da Crazy Pizza, a via Veneto, con Flavio Briatore. Dybala, ieri sera, è ...Paulo Dybala ha eguagliato Francesco Totti raggiungendo la settima stagione in doppia cifra e con almeno cinque assist. Il suo futuro alla Roma però è da programmare ...