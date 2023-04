Dune | David Lynch si rifiuta di guardare il remake

(Di mercoledì 5 aprile 2023)non ha nessuna intenzione diildidi Denis Villeneuve dopo il flop della sua versione del 1984.sidiilditargato Denis Villeneuve. Durante un'intervista con i Cahiers du Cinéma,, che ha diretto il precedente adattamento per il grande schermo del romanzo di Frank Herbert nel 1984, ha detto la sua sull'interpretazione di Denis Villeneuve del materiale. L'argomentorimane un punto dolente nella carriera del regista al punto che non può sopportare di vedere la nuova versione del 2021. "Non lo guarderò mai, e non voglio nemmeno che me ne parliate, mai", ha detto. ...

David Lynch ammette di aver mai visto Dune di Denis Villeneuve e di non voler più parlare del film in questione.