Due anni in più. I rinvii nel Pnrr iniziano dalla banda larga, e non è un caso (Di mercoledì 5 aprile 2023) Parte la rimodulazione del Recovery: il primo progetto a essere procrastinato è quello del web veloce per tutti gli italiani. Del resto questo è il governo che ha abolito il ministero dell'Innovazione e si rifiuta di governare l'intelligenza artificiale. Di che stupirsi? Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 aprile 2023) Parte la rimodulazione del Recovery: il primo progetto a essere procrastinato è quello del web veloce per tutti gli italiani. Del resto questo è il governo che ha abolito il ministero dell'Innovazione e si rifiuta di governare l'intelligenza artificiale. Di che stupirsi?

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Casapound, chieste 11 condanne a due anni per l’occupazione abusiva del palazzo a Roma - JamesLucasIT : Un carro dell’antica Tracia di oltre 2000 anni, sepolto con i due cavalli che lo trainavano, scoperto in Bulgaria n… - Agenzia_Ansa : Salperà il primo luglio l'Amerigo Vespucci per due anni, con tappe in tutti i continenti e in ogni tappa si present… - locobestia : @sara_smaya Due anni di prigione per aver dato vita a una bellissima creatura, una vergogna condannare chi è incentivato a procreare. - bettarello_susy : RT @fattoquotidiano: Casapound, chieste 11 condanne a due anni per l’occupazione abusiva del palazzo a Roma -