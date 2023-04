Duda | ' già inviati 8 Mig - 29 a Kiev | ne manderemo altri 6'

(Di mercoledì 5 aprile 2023) La Polonia ha già trasferito un totale di otto caccia MiG - 29 in Ucraina e si prepara a trasferirnesei. Lo ha detto il presidente polacco Andrzejdurante una conferenza stampa congiunta ...

La Polonia hatrasferito un totale di otto caccia MiG - 29 in Ucraina e si prepara a trasferirne altri sei. Lo ha detto il presidente polacco Andrzejdurante una conferenza stampa congiunta con il ...Cosi' il presidente polacco Andrzejdurante la conferenza stampa tenutasi al termine del vertice col leader ucraino Volodymyr Zelensky, in visita ufficiale a Varsavia. "Vorrei dire e trasmettere ......durante la cerimonia di premiazione di Zelensky. "Non hai lasciato l'Ucraina e i tuoi compatrioti. Sei un leader esemplare". Dopo la premiazione, il "bollettino" militare. "La Polonia ha...