(Di mercoledì 5 aprile 2023) Un ingente quantitativo diednascosto neglididi un'auto. Questo il ritrovamento degli uomini della Polizia, che hanno arrestato un italiano di 50 anni per traffico internazionale di. Il fermo è scattato nel corso dei controlli dei flussi provenienti dalla Francia attraverso ildelper il contrasto della criminalità transfrontaliera, operazione condotta dal personale del settore polizia di frontiera di Bardonecchia (Torino).

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... poliziadistato : #28marzo Arrestate 21 persone dai poliziotti #SquadraMobile Bologna e #Sco per traffico di droga e riciclaggio. Seq… - crispadafora : RT @TgrRaiPiemonte: ??ULTIM’ORA Nascondeva 34 kg di cocaina ed eroina nelle ruote di scorta della macchina. Arrestato a Bardonecchia #operaz… - CreMaDrifter : RT @SkyTG24: Droga, cocaina ed eroina nei pneumatici di scorta: un arresto al traforo del Frejus - SkyTG24 : Droga, cocaina ed eroina nei pneumatici di scorta: un arresto al traforo del Frejus - MicheleBisceg10 : RT @immediatonet: ?? “La cocaina o la Pasqua?”. Il vescovo di #Cerignola avverte: “Troppa droga in città anche fra gli adulti” -

Emerge dalla ricerca " Global Report on Cocaine 2023 " dell'UNODC (Ufficio ONU per il controllo dellae la prevenzione del crimine), come riportato da Il Sole 24 Ore Le piantagioni di, ...Costantemente presenti nel Cantone sono anche i trafficanti di origini dominicane, attivi nello spaccio di. Il fenomeno dello spaccio digestito da cittadini africani, soprattutto ...Aveva con sé circa 5 grammi di sostanza riconosciuta del tipoe Hashish occultate nelle parti intime. Laera destinata al fidanzato, ma grazie alla professionalità del personale di ...

Padova. Giovane in piena crisi d'astinenza, entra in caserma e pretende una dose di cocaina dai carabinieri ilgazzettino.it

Il gruppo spostava droga per decine di milioni di euro e fu sgominato dalla ... Inoltre, nel corso delle indagini, la Polizia canadese aveva anche sequestrato 157 kg di cocaina provenienti dal Sud ...Roma, 5 apr. (askanews) – Arrestato un uomo con l’accusa di traffico internazionale di un ingente quantitativo di eroina e cocaina. La polizia di frontiera di Bardonecchia, durante i consueti ...