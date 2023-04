Doveva giocare nella Juve, è diventato l'acerrimo nemico della Signora: le sliding doors di Lukaku (Di mercoledì 5 aprile 2023) Romelu Lukaku è arrivato due volte a tanto così dall'indossare la maglia della Juventus. Nell'ultima occasione, nel 2019, saltò per volontà di terzi: lui e il club bianconero erano pronti a firmare e ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 5 aprile 2023) Romeluè arrivato due volte a tanto così dall'indossare la magliantus. Nell'ultima occasione, nel 2019, saltò per volontà di terzi: lui e il club bianconero erano pronti a firmare e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaAlbanese : RT @Gazzetta_it: Doveva giocare nella Juve, è diventato l'acerrimo nemico della Signora: ecco come #Juveinter - Gazzetta_it : Doveva giocare nella Juve, è diventato l'acerrimo nemico della Signora: ecco come #Juveinter - MagdiBruja : Pochi tiri e più alleggerimenti al portiere. 2) rigore netto per cagata di Bremer, (non c'è nessun fallo di Dumfri… - Il13Apostolo : @marifcinter Segna? #Lukaku giocare di terza categoria, scarso, provocatore e antisportivo! Doveva già essere espul… - 13basco : @TeofiloSteven Che comunque era quello che si doveva fare già dalla fine di anno scorso. Nel senso, Renato Sanches… -