Dov’è finito il supplemento di indagini per i cori dei laziali contro Osimhen? (Repubblica) (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il problema non sono solo le curve ma anche la giustizia sportiva: che fine ha fatto, ad esempio, il supplemento di indagine per i cori razzisti contro Osimhen durante Napoli-Lazio o il coro antisemita intonato sempre dai tifosi biancocelesti nella stessa partita? Spariti nel nulla. Lo scrive Matteo Pinci su La Repubblica. E’ come se la giustizia sportiva desse sempre una seconda possibilità ai razzisti, che poi ci ricadono e non succede mai niente. “anche i razzisti meritano una seconda possibilità? Le curve nere di Roma, i cori antisemiti e quelli xenofobi piovuti sul prato dell’Olimpico nelle ultime settimane, non hanno prodotto che un timido rimbrotto: “Non lo fate più, okay?””. Il giudice sportivo non ha chiuso la Curva Nord della Lazio per l’ignobile coro rivolto ai tifosi della ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 aprile 2023) Il problema non sono solo le curve ma anche la giustizia sportiva: che fine ha fatto, ad esempio, ildi indagine per irazzistidurante Napoli-Lazio o il coro antisemita intonato sempre dai tifosi biancocelesti nella stessa partita? Spariti nel nulla. Lo scrive Matteo Pinci su La. E’ come se la giustizia sportiva desse sempre una seconda possibilità ai razzisti, che poi ci ricadono e non succede mai niente. “anche i razzisti meritano una seconda possibilità? Le curve nere di Roma, iantisemiti e quelli xenofobi piovuti sul prato dell’Olimpico nelle ultime settimane, non hanno prodotto che un timido rimbrotto: “Non lo fate più, okay?””. Il giudice sportivo non ha chiuso la Curva Nord della Lazio per l’ignobile coro rivolto ai tifosi della ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LPortinaia1 : Alcune cose rimangono tutt’oggi senza spiegazione….tipo il tuo cuoio capelluto che ieri c’era e oggi boh dov’è fini… - napolista : Dov’è finito il supplemento di indagini per i cori dei laziali contro #Osimhen? (Repubblica) E i cori antisemiti in… - Arekusandora88 : @JuliaElleTW @mammottweet 'falso, smentisco' copia e incolla ?? ma qui non ci puoi bloccare o fare la finta brava. C… - 25dieci : @LaZanzaraR24 dov'è finito il podcast di ieri? ?? - tobiafranz : @sole24ore Cinesi.... E dov'è finito il tanto sbandierato made in Italy? -