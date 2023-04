Dove è stato girato Rocco Schiavone 5: location e ambientazione (Di mercoledì 5 aprile 2023) Dove è stato girato Rocco Schiavone 5, location e ambientazione della fiction con Marco Giallini Stasera su Rai 2 torna Marco Giallini nei panni del vicequestore Rocco Schiavone, divenuto un grande classico del poliziesco italiano, tratto come sempre dai romanzi di Antonio Manzini. La simpatia del protagonista si unisce alla bellezza dei luoghi la fiction. Siete curiosi di scoprire Dove è stato girato Rocco Schiavone 5 ? Ecco tutte le location della quinta stagione. Rocco Schiavone location ad Aosta Dove è ambientato Rocco ... Leggi su spettacoloitaliano (Di mercoledì 5 aprile 2023)5,della fiction con Marco Giallini Stasera su Rai 2 torna Marco Giallini nei panni del vicequestore, divenuto un grande classico del poliziesco italiano, tratto come sempre dai romanzi di Antonio Manzini. La simpatia del protagonista si unisce alla bellezza dei luoghi la fiction. Siete curiosi di scoprire5 ? Ecco tutte ledella quinta stagione.ad Aostaè ambientato...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Silvio Berlusconi è stato ricoverato in terapia intensiva per problemi cardiovascolari all'ospedale San Raffaele do… - capuanogio : Un ricorso al Tar è stato presentato per revocare lo scudetto 2018/2019 della #Juventus. Dove? Napoli. Da chi?… - oss_romano : #1aprile #PapaFrancesco è stato a modo suo 'nel cuore' dell'umanità, perché un ospedale è proprio quel luogo dove v… - Mary35999509 : RT @NoceMax: @repubblica Corso Como di nuovo!!! Ma la polizia dove cazzo e’??? Mai un poliziotto in corso Como di notte. Io sono stato rapi… - GerryGaldieri1 : @2DaniLuiz Stai parlando con la tifoseria sbagliata nel momento sbagliato. Dove tu giochi, il RAZZISMO c'è sempre stato -