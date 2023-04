Dopo Molinari, Romeo: la Lega salviniana martella sul Pnrr. E i meloniani soffrono (Di mercoledì 5 aprile 2023) Lo scontro è duro, sebbene in filigrana. Meloni e i suoi sono in allarme, si chiedono dove l’alleato voglia andare a parare. Raffaele Fitto, il ministro titolato a gestire il dossier, è sulla graticola Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 5 aprile 2023) Lo scontro è duro, sebbene in filigrana. Meloni e i suoi sono in allarme, si chiedono dove l’alleato voglia andare a parare. Raffaele Fitto, il ministro titolato a gestire il dossier, è sulla graticola

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tamburla : RT @LaPrimaManina: In principio sul PNRR la linea era “è colpa dei governi precedenti”. Poi si è passati a “è colpa di Bruxelles”. Dopo l'i… - GPerenne : @Lorenzo46071146 @VeroDeRomanis '..forse non è un caso il fatto che lunedì sera , dopo l invito .. di Molinari , a… - enzosanson : RT @LaPrimaManina: In principio sul PNRR la linea era “è colpa dei governi precedenti”. Poi si è passati a “è colpa di Bruxelles”. Dopo l'i… - Radio1Rai : #Pnrr La politica continua a discutere dopo le dichiarazioni del leghista Molinari sulla necessità di ripensare alc… - Sergiofge1 : RT @LaPrimaManina: In principio sul PNRR la linea era “è colpa dei governi precedenti”. Poi si è passati a “è colpa di Bruxelles”. Dopo l'i… -