Dopo la “rivolta” popolare il governo svizzero revoca i bonus dei manager di Credit Suisse salvata con fondi pubblici

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Ilha ingiunto adi annullare o ridimensionare tutti i pagamenti diancora da erogare ai dirigenti della banca. La decisione colpirà circa mille dipendenti per un ammontare complessivo dei premi di 60 milioni di franchi (61 milioni di euro).è stata comprata per 3 miliardi di franchi dalla rivale Ubs, ma l’operazione è stata garantita da banca centrale esvizzeri. Berna ha accettato di farsi carico di eventuali future perdite che dovessero derivare dall’operazione fino a 100 miliardi di franchi. Le azioni della banca hanno perso il 60% nel giro di 24 ore mentre il valore di bond subordinati per 16 miliardi di franchi è stato azzerati. Ciò nonostante l’intenzione dei...