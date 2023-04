Dopo i Mondiali il Qatar diventa meta per le famiglie (Di mercoledì 5 aprile 2023) Su un'isola interamente artificiale, che copre un'area di 14 chilometri quadrati e che è collegata alla terraferma tramite un ponte, tutta palazzoni tinti con i toni della sabbia e tirati su a formare un cerchio, si incrociano parecchi italiani. «Un po' perché qui sono concentrati tutti i marchi più prestigiosi del made in Italy e, quindi, molte delle commesse che lavorano nelle attività commerciali sono arrivate dall'Italia, un po' perché è la prima area della città in cui il governo ha autorizzato gli stranieri ad acquistare le proprietà immobiliari», spiega Maria, quarantenne napoletana che ha seguito il marito a Doha, dove lavora per il gruppo Salini Impregilo. Maria deve essersi ambientata alla velocità della luce in Qatar, tanto da portare il capo coperto, anche se da un vistoso e colorato foulard di seta. «Lo faccio per rispetto della cultura del luogo», dice ... Leggi su panorama (Di mercoledì 5 aprile 2023) Su un'isola interamente artificiale, che copre un'area di 14 chilometri quadrati e che è collegata alla terraferma tramite un ponte, tutta palazzoni tinti con i toni della sabbia e tirati su a formare un cerchio, si incrociano parecchi italiani. «Un po' perché qui sono concentrati tutti i marchi più prestigiosi del made in Italy e, quindi, molte delle commesse che lavorano nelle attività commerciali sono arrivate dall'Italia, un po' perché è la prima area della città in cui il governo ha autorizzato gli stranieri ad acquistare le proprietà immobiliari», spiega Maria, quarantenne napoletana che ha seguito il marito a Doha, dove lavora per il gruppo Salini Impregilo. Maria deve essersi ambientata alla velocità della luce in, tanto da portare il capo coperto, anche se da un vistoso e colorato foulard di seta. «Lo faccio per rispetto della cultura del luogo», dice ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ladyonorato : Touchée, questa foto è vecchia e ritrae i festeggiamenti per i mondiali. Dopo i numerosi video e report dalla Franc… - Dark_andWhite : Quando scrivevo che #Gravina punta alla UEFA x il dopo #Ceferin, non mi si credeva ?? Del resto l'ottimo lavoro che… - lucabwhite : @massimozampini @sportface2016 Un riconoscimento per i successi ottenuti durante il suo mandato in FIGC. Ha spinto… - EugenioMantova : @ConFalce @simolar1984 L'uomo staccò i piedi da terra il 17/12/1903 , quando i fratelli Wright fecero il primo volo… - SwimSwam_Italia : I Qualificati Ai Mondiali Per Il Giappone Dopo 2 Giorni Di Campionato -