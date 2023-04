Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l'amichevole Spider-Man di quartiere di Brooklyn viene catapultato nel Multiverso, dove incontra una squadra di “Spider-Eroi” incaricata di proteggerne l'esistenza. È il soggetto dell’attesissimo nuovo capitolo di "Spider-Man: Un nuovo universo", al cinema dal 1° giugno. (Di mercoledì 5 aprile 2023) I fan dell’Uomo Ragno possono finalmente vedere le prime immagini di Spider-Man: Across the Spider-Verse. È uscito, infatti, il trailer dell’attesissimo film di animazione Sony Pictures e secondo capitolo della pellicola premiata con il premio Oscar Spider-Man: Un nuovo universo. Le immagini, condivise anche sui social, hanno già fatto il giro del web. Netflix: i film e le serie tv più belle di aprile 2023 guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 5 aprile 2023) I fan dell’Uomo Ragno possono finalmente vedere le prime immagini di-Man: Across the-Verse. È uscito, infatti, il trailerfilm di animazione Sony Pictures e secondodella pellicola premiata con il premio Oscar-Man: Un. Le immagini, condivise anche sui social, hanno già fatto il giro del web. Netflix: i film e le serie tv più belle di aprile 2023 guarda le foto ...

