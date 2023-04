Donne contro la ‘Ndrangheta, donne contro il patriarcato (Di mercoledì 5 aprile 2023) . E’ “The Good Mothers”, la nuova serie originale italiana targata Disney+ con Micaela Ramazzotti e Gaia Girace, rispettivamente madre e figlia coraggio. La serie, vincitrice della prima edizione Series alla Berlinale 2023, è disponibile sulla piattaforma Disney+ dal 6 aprile in sei episodi, diretti da Julian Jarrold i primi tre e gli altri da Elisa Amoruso. “In una storia così ci si possono riconoscere anche le donne iraniane e comunque tutte le donne in lotta con il patriarcato, è davvero una storia universale” dice la regista ricordando che la serie uscirà in 75 Paesi. La locandina di “The Good Mothers” (Instagram)La serie accende i riflettori sulla ‘Ndrangheta dal punto di vista femminile, ovvero un’associazione mafiosa con dentro una sorta di cavallo di Troia, cioè quelle ... Leggi su luce.lanazione (Di mercoledì 5 aprile 2023) . E’ “The Good Mothers”, la nuova serie originale italiana targata Disney+ con Micaela Ramazzotti e Gaia Girace, rispettivamente madre e figlia coraggio. La serie, vincitrice della prima edizione Series alla Berlinale 2023, è disponibile sulla piattaforma Disney+ dal 6 aprile in sei episodi, diretti da Julian Jarrold i primi tre e gli altri da Elisa Amoruso. “In una storia così ci si possono riconoscere anche leiraniane e comunque tutte lein lotta con il, è davvero una storia universale” dice la regista ricordando che la serie uscirà in 75 Paesi. La locandina di “The Good Mothers” (Instagram)La serie accende i riflettori sulladal punto di vista femminile, ovvero un’associazione mafiosa con dentro una sorta di cavallo di Troia, cioè quelle ...

