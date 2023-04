Donnamaria e Tavassi sono rimasti amici dopo il GF? Spunta una foto (Di mercoledì 5 aprile 2023) Edoardo Donnamaria ed Edoardo Tavassi sono rimasti amici dopo il Grande Fratello Vip? I due al momento si seguono tutt’ora su Instagram e questo è un grande passo, dato che WomanMary è famoso per l’unfollow vendicativo (come dimenticare la rimozione dai seguiti di Micol Incorvaia, notizia sbandierata alla diretta interessata da Antonella Fiordelisi durante un confronto con la ragazza). “Devi sapere che una volta uscito Edo ha levato il segui a te e a tua sorella gne gne“. Micol attaccata da Antonella: “Edoardo ti ha tolto il segui! Io Ferrari tu Panda” https://t.co/dGHz7Lhjrk #GFVip #Donnalisi #Incorvassi — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 28, 2023 Oggi Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia hanno pure partecipato alla festa degli Incorvassi organizzata dalle loro sorelle, ... Leggi su biccy (Di mercoledì 5 aprile 2023) Edoardoed Edoardoil Grande Fratello Vip? I due al momento si seguono tutt’ora su Instagram e questo è un grande passo, dato che WomanMary è famoso per l’unfollow vendicativo (come dimenticare la rimozione dai seguiti di Micol Incorvaia, notizia sbandierata alla diretta interessata da Antonella Fiordelisi durante un confronto con la ragazza). “Devi sapere che una volta uscito Edo ha levato il segui a te e a tua sorella gne gne“. Micol attaccata da Antonella: “Edoardo ti ha tolto il segui! Io Ferrari tu Panda” https://t.co/dGHz7Lhjrk #GFVip #Donnalisi #Incorvassi — BICCY.IT (@BITCHYFit) March 28, 2023 Oggi Edoardoe Micol Incorvaia hanno pure partecipato alla festa degli Incorvassi organizzata dalle loro sorelle, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BITCHYFit : Donnamaria e Tavassi sono rimasti amici dopo il GF? Spunta una foto - GiusyGiusy673 : @bagnotrash Noooooooo! ma cazzo Tavassi non sa nulla ancora della quella merda di Donnamaria???.. - Cuccioi : @vivailtrashhh #nikiters #nikitavincitrice no ma si vede il rispetto . Comunque donnamaria era pro nikita L ha pure… - le_Sserafim_It : @debohstardust Ah per condurre qualcosa ci vedo Donnamaria e Tavassi il resto per me ha futuro solo sui social e basta - le_Sserafim_It : @debohstardust No allora io ieri alla finalissima ero contenta perché sia Oriana che Nikita meritavano perché hanno… -