Donald Trump in arresto | “Non riesco a credere che stia accadendo in America”

(Di mercoledì 5 aprile 2023) “Sembra così surreale, mi stanno per arrestare. Nonche questa cosain”. Questo l’ultimo messaggio disul suo social Truth, mentre si dirigeva alla Procura di Manhattan per consegnarsi alle autorità giudiziarie per un evento storico: la sua incriminazione. Di cosa è accusatoL’ex presidente Usa L'articolo proviene da Inews24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Capezzone : Su @atlanticomag un grande @jimmomo fa a pezzi (piccoli) i capi d’accusa contro Trump - Agenzia_Ansa : Donald Trump è arrivato al tribunale di Manhattan dove si è costituito e a breve il giudice Juan Merchan gli legge… - fanpage : ?? ULTIM'ORA L'ex presidente americano Donald Trump è ufficialmente in arresto - amoruso_silvio : RT @OrtigiaP: Tutta questa faccenda è una schifezza. Se quello che ha fatto Donald #Trump è stato un crimine, allora Hillary Clinton ha co… - Paola222006421 : RT @LilianaArmato: @SimoPillon Sono 34 i reati di cui è accusato, tra i quali: «Cospirò per minare le elezioni del 2016» – La copia del doc… -

Poche ore dopo aver depositato le sue impronte digitali in un tribunale di Manhattan e lasciato un segno indelebile nella storia americana, l'ex presidentedalla sua residenza di Mar - a - Lago, in Florida, ha proclamato, davanti ad un gruppo di seguaci e davanti alle telecamere la contronarrativa alla sua vicenda giudiziaria che lo vede ...'Credo proprio chel'anno prossimo verrà rieletto e sarà vendicativo con chi lo sta accusando. Fare le vittime in America paga…'. E' la profezia cupissima di Mauro Corona , che lascia interdetta ...si è dichiarato 'non colpevole' dei 34 capi d'accusa, inclusa la cospirazione, per i quali è comparso in tribunale a New York per l'udienza preliminare nell'ambito del processo sul caso ...

Il Giorno del Giudizio. Trump in tribunale, 34 capi d'accusa: Lui ai suoi: "Una persecuzione" - Trump attacca Biden, vuole la terza guerra mondiale - Trump attacca Biden, vuole la terza guerra mondiale RaiNews

L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha tenuto un discorso davanti ai suoi sostenitori che, nella serata di martedì 4 ...Il sistema giudiziario statunitense è diventato "fuorilegge". Lo ha detto l'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando ...