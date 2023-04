Donald Trump | i 34 reati di cui è accusato

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Se condannato per tutti i capi d'accusa, l'ex presidente potrebbe finire in prigione per oltre 100 anni

'Una cospirazione per minare l'integrità delle presidenziali del 2016' comprando il silenzio di tre persone. E' il castello accusatorio contestato ain una storica udienza al tribunale di Manhattan, primo ex presidente americano a finire sotto inchiesta penale e in stato di arresto , anche se gli sono state risparmiate le manette e la ..., il primo ex Presidente nella storia degli Stati Uniti a essere fermato, è incredulo. "Non pensavo che qualcosa del genere potesse accadere in America. L'unica mia colpa è stata ..."Non ho mai pensato che una cosa del genere potesse accadere in America. L'unico crimine che ho commesso e' stato difendere l'America da chi la vuole distruggere". Lo ha dettoparlando ai suoi sostenitori dal resort di Mar - a - Lago in Florida. I sostenitori lo hanno accolto al grido di "Usa, Usa" 5 aprile 2023

Dopo il processo di ieri a New York, Donald Trump è volato nella sua casa di Mar a Lago, in Florida, dove ha tenuto una conferenza stampa. L’ex presidente degli Stati Uniti d’America è tornato a ...Buongiorno. L’ex presidente americano Donald J. Trump si è consegnato in tribunale a New York dove gli sono stati contestati 34 capi d’accusa legati a pagamenti in denaro all’attrice porno Stormy ...