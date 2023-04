Donald Trump è stato rilasciato | sarà processato per cospirazione

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 5 aprile 2023) L’ex presidente americano,, è comparso davanti ai giudici del tribunale di Lower Manhattan, a New York, dichiarandosi non colpevole per i 34 capi d’imputazione a suo carico per falsificazione di documenti aziendali. In serata, poi, è. Il tycoon è rientrato subito a Mar-a-Lago, in Florida, dove in serata ha tenuto un discorso nel quale ha detto di essere ingiustamente perseguitato, accusando i democratici di usare la giustizia per interferire nelle elezioni. L’ex presidente, però, è apparso più sommesso e stanco del solito, fanno notare i media americani. Il discorso breve però ètutto d’attacco, infarcito di fake news e attacchi personali contro il procuratore Alvin Bragg, il giudice Juan Merchan, la sua famiglia e la figlia. Il giudice aveva invitato l’ex presidente ...