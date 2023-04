Docenti abilitati all’estero in GPS prima fascia con riserva sono 11mila: il numero più alto in Sicilia, Calabria, Lombardia, Puglia e per la secondaria secondo grado (Di mercoledì 5 aprile 2023) sono 11.194 i Docenti che hanno richiesto il riconoscimento del titolo di cui 11.075 sono inseriti con riserva nella prima fascia delle GPS. Ieri si è svolto un incontro al Ministero per discutere nuovamente delle problematiche relative al riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero, per i quali l'OM n. 112 del 6 maggio 2022 non consente di stipulare contratti fino al totale riconoscimento. La procedura da attivare in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato del 29 dicembre 2022 è lunga e complessa e potrebbe richiedere molti mesi. Il Ministero è alla ricerca di una soluzione, che potrebbe inserire in un decreto legge di prossima attivazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 5 aprile 2023)11.194 iche hanno richiesto il riconoscimento del titolo di cui 11.075inseriti connelladelle GPS. Ieri si è svolto un incontro al Ministero per discutere nuovamente delle problematiche relative al riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero, per i quali l'OM n. 112 del 6 maggio 2022 non consente di stipulare contratti fino al totale riconoscimento. La procedura da attivare in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato del 29 dicembre 2022 è lunga e complessa e potrebbe richiedere molti mesi. Il Ministero è alla ricerca di una soluzione, che potrebbe inserire in un decreto legge di prossima attivazione. L'articolo .

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... johanan57 : la #destra e la #scuola accorpamento delle materie #riduzioni delle #classi di concorso per #tagliare il num. di… - Eleonor30349411 : @G_Valditara Inserite i docenti ingabbiati di ruolo nel transitorio!!! Abbiamo già superato un concorso, siamo abil… - Rosalba_Falzone : @TecnicaScuola Sin quando non ci sarà equiparazione di retribuzione tra i docenti delle scuole i docenti universita… - lilipi3 : @G_Valditara Si completino i concorsi già iniziati! E si mettano in un'unica graduatoria ad esaurimento docenti abi… - GiorgioAntonel1 : RT @Rosalba_Falzone: @DarioNardella Già, ma pensa che, in Italia, i docenti titolari che sono stati sospesi senza retribuzione e poi segreg… -