Dl superbonus: Senato lo converte in legge. Le misure (Di mercoledì 5 aprile 2023) Proroga al 30 settembre 2023 per il superbonus al 110% per i lavori effettuati su villette e case unifamiliari, possibilità di usufruire ancora dello sconto in fattura e della cessione del credito per ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... dottorbarbieri : ??? DL 11/2023 SU #CESSIONEDELCREDITO GIÀ CONVERTITO Con 94 voti favorevoli, 72 contrari e 2 astenuti, l'aula del… - MassimoChiaram7 : RT @Agenzia_Ansa: Via libera dall'Aula del Senato al dl Superbonus con 94 voti favorevoli, 72 contrari e 2 astenuti. Il provvedimento è app… - blogsicilia : #notizie #sicilia Superbonus 110%, al Senato approvato il decreto sui crediti d’imposta, Ternullo (FI): “Con le giu… - wltv6 : Roma, 05 aprile 2023: Oggi in Aula a Palazzo Madama è stato approvato il decreto legge che regola la cessione dei c… - Agenzia_Ansa : Via libera dall'Aula del Senato al dl Superbonus con 94 voti favorevoli, 72 contrari e 2 astenuti. Il provvedimento… -