Dl Pnrr | Butti | 40 mln a sostegno dei gestori di Spid è primo passo di razionalizzazione

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 aprile 2023) (Adnkronos) - Riguardo il Decreto, "la presentazione dell'emendamento governativo che riconosce un contributo di 40 milioni adeidiè unavanti fondamentale verso il processo didel sistema dell'identità digitale". A sottolinearlo è Il Sottosegretario di Stato con delega all'Innovazione, Alessio. "Si tratta - afferma- di un'iniziativa che ho voluto fortemente, non solo per assicurare la continuità operativa del servizio, ma anche e soprattutto per garantire gli adeguamenti tecnologici necessari affinché tutti i cittadini possano beneficiare di un'identità digitale sempre più sicura, affidabile ed efficiente". "Siamo ilgoverno ad aver ...