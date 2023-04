Divorzio Totti-Blasi: lei non vuole l’assegno di mantenimento ma la Villa all’Eur (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ilary Blasi e Francesco Totti avevano sperato in una separazione pacifica, indolore, magari anche rapida, per poter ritornare finalmente a vivere le loro nuove vite, con i nuovi rispettivi amori. Ma le cose non sembrano andare in questa direzione. L’ex letterina non vuole l’assegno di mantenimento da Francesco Totti, non vuole nessun bonifico mensile dal Pupone, lo scontro si consumerà tutto sulla Villa all’Eur. Francesco Totti per l’emergenza abitativa a Roma: il residence a Tor Tre Teste per ospitare i senzatetto Ilary Blasi e Francesco Totti: è scontro su figli e Villa all’Eur Questa per il momento sembra essere l’ennesima svolta sulla questione ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 5 aprile 2023) Ilarye Francescoavevano sperato in una separazione pacifica, indolore, magari anche rapida, per poter ritornare finalmente a vivere le loro nuove vite, con i nuovi rispettivi amori. Ma le cose non sembrano andare in questa direzione. L’ex letterina nondida Francesco, nonnessun bonifico mensile dal Pupone, lo scontro si consumerà tutto sulla. Francescoper l’emergenza abitativa a Roma: il residence a Tor Tre Teste per ospitare i senzatetto Ilarye Francesco: è scontro su figli eQuesta per il momento sembra essere l’ennesima svolta sulla questione ...

