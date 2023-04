Divorzio Totti-Blasi: lei non vuole il mantenimento ma la villa all’Eur (Di mercoledì 5 aprile 2023) Diventano i figli il punto cardine della battaglia legale per il Divorzio di Francesco Totti e Ilary Blasi. La conduttrice non avrebbe chiesto l’assegno di mantenimento all’ex marito, ma di continuare a vivere nella villa all’Eur dove attualmente abita con i tre figli ancora minorenni. Entrambi gli ex coniugi hanno chiesto l’affidamento congiunto, ma resta L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Diventano i figli il punto cardine della battaglia legale per ildi Francescoe Ilary. La conduttrice non avrebbe chiesto l’assegno diall’ex marito, ma di continuare a vivere nelladove attualmente abita con i tre figli ancora minorenni. Entrambi gli ex coniugi hanno chiesto l’affidamento congiunto, ma resta L'articolo proviene da Inews24.it.

