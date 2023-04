Disastro di Ardesio | la versione dell’Enel | “Ultima ispezione dieci giorni fa | nulla di anomalo”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 5 aprile 2023). Sette famiglie costrette ad abbandonare la loro abitazione a causa di un’ingente quantità di acqua mista a fango si è abbattuta sulle strade di, in particolare in località Carpignolo e nelle contrade di Staletti, Pizzoli e Cerete. La cause deldi mercoledì mattina sono ancora da chiarire. Secondo i Vigili del fuoco intervenuti sul posto a provocare l’ondata sarebbe stata la rottura di una tubazione di un invaso per la produzione di energia elettrica. Quel che è certo è che i residenti intorno alle 7 hanno avvertito un forte boato, poi una cascata d’acqua ha iniziato a riversarsi sul paese. Enel Green Power, che opera nella zona, fornisce la sua ricostruzione sulla fuoriuscita di acqua dal canale di adduzione della Centrale di Ludrigno: “Il personale di Enel Green Power è intervenuto immediatamente sul posto ...