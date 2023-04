Disagio giovanile in continua crescita, Lucattini: “Aumentano problemi d’ansia e depressione” (Di mercoledì 5 aprile 2023) ROMA – Il Disagio giovanile è in continua crescita in Italia e nel mondo. Si parla di 89 milioni di ragazzi e 77 milioni di ragazze tra i 10 e i 19 anni (Rapporto UNICEF), che in questi ultimi anni, per le limitazioni riguardanti le relazioni sociali a causa della pandemia da Covid-19, vivono e hanno vissuto un disorientamento emotivo o un Disagio psichico. “Negli adolescenti, i disturbi più frequenti sono gli attacchi di panico, ansia, disturbi del sonno, depressione, episodi di rabbia esplosiva”, spiega la psicoanalista Adelia Lucattini, Membro Ordinario della Società Psicoanalitica Italiana. “Si registra inoltre, un aumento dell’emicrania come equivalente depressivo, da differenziare dall’emicrania primaria che è costituzionale”. In Italia, secondo l’indagine ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 5 aprile 2023) ROMA – Ilè inin Italia e nel mondo. Si parla di 89 milioni di ragazzi e 77 milioni di ragazze tra i 10 e i 19 anni (Rapporto UNICEF), che in questi ultimi anni, per le limitazioni riguardanti le relazioni sociali a causa della pandemia da Covid-19, vivono e hanno vissuto un disorientamento emotivo o unpsichico. “Negli adolescenti, i disturbi più frequenti sono gli attacchi di panico, ansia, disturbi del sonno,, episodi di rabbia esplosiva”, spiega la psicoanalista Adelia, Membro Ordinario della Società Psicoanalitica Italiana. “Si registra inoltre, un aumento dell’emicrania come equivalente depressivo, da differenziare dall’emicrania primaria che è costituzionale”. In Italia, secondo l’indagine ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VentagliP : RT @Biospyche: SALUTE: DISAGIO GIOVANILE IN CONTINUA CRESCITA. LUCATTINI: “IN AUMENTO ANSIA E DEPRESSIONE” Su @Agenparl - Biospyche : SALUTE: DISAGIO GIOVANILE IN CONTINUA CRESCITA. LUCATTINI: “IN AUMENTO ANSIA E DEPRESSIONE” Su @Agenparl… - intermediaction : ?? Siamo orgogliosi di collaborare come Produzione quale technical staff nel nuovo cortometraggio sulla tematica del… - AnsaValledAosta : Bullismo e disagio giovanile, 'importante è denunciare'. Testolin, non enfatizzare. Manfrin, sembra una periferia d… - News_24it : DISAGIO GIOVANILE IN CONTINUA CRESCITA LA PSICOANALISTA ADELIA LUCATTINI: “IN AUMENTO PROBLEMI D’ANSIA E DEPRESSION… -