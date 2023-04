Dirigente malato di sla aggredito con calci e pugni durante una partita di calcio giovanile

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Ennesimo episodio di follia nell'ambito di un incontro di. Protagonista l’exatore professionista Stefano Turchal termine di unavalevole per il campionato dio Allievi Élite Under 17 ad...

Bergamo, calci e pugni durante la partita al dirigente malato di Sla. L'ex calciatore Stefano Turchi: «Sono distrutto ... Open

BERGAMO - Quando il calcio scivola nella follia con gesti inconsulti e situazioni deplorevoli, anche a livello giovanile e nel caso specifico con l'aggravante che si colpisce perfino un dirigente ex ...E' stato aggredito da un genitore durante una partita di calcio giovanile che si stava disputando in provincia di Bergamo, pur avendo gravi problemi di deambulazione a causa della malattia che lo ha c ...