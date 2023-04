"Dio non rifiuta. Gli infiltrati...", l'apertura del Papa agli Lgbt (Di mercoledì 5 aprile 2023) Bergoglio dialoga con una ragazza "non binaria" e tende la mano alla comunità Lgbt: "Il mio dovere è di accogliere sempre". In passato, però, la dura condanna all'ideologia gender. "Fascino diabolico" Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 5 aprile 2023) Bergoglio dialoga con una ragazza "non binaria" e tende la mano alla comunità: "Il mio dovere è di accogliere sempre". In passato, però, la dura condanna all'ideologia gender. "Fascino diabolico"

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CottarelliCPI : Papa Francesco su LGBT: “Dio non rifiuta nessuno. Il mio dovere è di accogliere sempre.” E su coloro che promuovono… - vaticannews_it : #PapaFrancesco: “Dio non nasconde ai nostri occhi le ferite che gli hanno trapassato il corpo e l’anima. Le mostra… - Pontifex_it : Dio ha voluto entrare dentro la nostra storia dalla via più difficile: la croce. Perché non ci dev’essere nessuna p… - giord97 : RT @ultimora_pol: Carlo #Cottarelli: 'Papa Francesco su LGBT: “Dio non rifiuta nessuno. Il mio dovere è di accogliere sempre.” E su coloro… - Anna29202872 : RT @martiraranans: @ Dio non mi sembra di chiedere tanto #oriele -