Dimarco in Juventus-Inter torna sfogo offensivo: qualità a sinistra (Di mercoledì 5 aprile 2023) In Juventus-Inter Inzaghi si è affidato sulla sinistra a Federico Dimarco. E il mancino, pur non essendo al meglio, ha dato spunti di qualità. TITOLARE A sinistra – Oltre a Darmian, Inzaghi in Juventus-Inter ha rilanciato sulla fascia anche Dimarco. Uno dei suoi fedelissimi, specialmente in questa stagione. Il numero 32 è tornato da titolare a sinistra dopo gli ultimi acciacchi fisici. E, pur con qualche errore di troppo, è tornato ad arricchire la fase offensiva con la sua qualità. SPUNTI DI qualità – Questa è l’heatmap del mancino, presa da Sofascore: Sulla sinistra ha giocato alto, cercando di attaccare la fascia e rifinire ... Leggi su inter-news (Di mercoledì 5 aprile 2023) InInzaghi si è affidato sullaa Federico. E il mancino, pur non essendo al meglio, ha dato spunti di. TITOLARE A– Oltre a Darmian, Inzaghi inha rilanciato sulla fascia anche. Uno dei suoi fedelissimi, specialmente in questa stagione. Il numero 32 èto da titolare adopo gli ultimi acciacchi fisici. E, pur con qualche errore di troppo, èto ad arricchire la fase offensiva con la sua. SPUNTI DI– Questa è l’heatmap del mancino, presa da Sofascore: Sullaha giocato alto, cercando di attaccare la fascia e rifinire ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Inter_Xtra : ???? CONFIRMED #Inter lineup to face Juventus: Handanovic; D'Ambrosio, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic,… - internewsit : Dimarco in Juventus-Inter torna sfogo offensivo: qualità a sinistra - - Cucciolina96251 : RT @mirkonicolino: #JuveInter, formazioni ufficiali: - #Juventus: Perin; Danilo, Bremer, Gatti; Cuadrado, Locatelli, Fagioli, Rabiot, Kosti… - Ceruzeko : Semifinale Coppa Italia - Juventus 1-1 Inter Handanovic 6.5 ?? Darmian 6 D’Ambrosio 5.5 Acerbi 5 Bastoni 6 Dimarco… - GiaGianmarco : L'Inter sovraccaricava il lato destro per dare tanto spazio a Bastoni a sx che si trovava molto a suo agio. Il camb… -