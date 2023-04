Diletta Leotta meravigliosa al sole, l’abito la dice tutta: spoiler sul sesso del bebè? (Di mercoledì 5 aprile 2023) Diletta Leotta si mostra al sole di una giornata primaverile con un abito che sembra spoilerare il sesso del bimbo che porta in grembo. Quando i settimanali di gossip hanno cominciato a far uscire articoli sulla rotondità sospetta del ventre di Diletta Leotta, la maggior parte dei lettori hanno pensato che si trattasse dell’ennesima indiscrezione priva di fondamento. D’altronde notizie di questo genere escono su ogni donna vip almeno tre-quattro volte l’anno. Basta che indossino un abito che fasci il ventre e lo evidenzi per creare una “Notizia“. Diletta Leotta spoilera il sesso del bebè – Instagram @DilettaLeotta – Grantennistoscana.itAnche in questo ... Leggi su grantennistoscana (Di mercoledì 5 aprile 2023)si mostra aldi una giornata primaverile con un abito che sembraare ildel bimbo che porta in grembo. Quando i settimanali di gossip hanno cominciato a far uscire articoli sulla rotondità sospetta del ventre di, la maggior parte dei lettori hanno pensato che si trattasse dell’ennesima indiscrezione priva di fondamento. D’altronde notizie di questo genere escono su ogni donna vip almeno tre-quattro volte l’anno. Basta che indossino un abito che fasci il ventre e lo evidenzi per creare una “Notizia“.a ildel– Instagram @– Grantennistoscana.itAnche in questo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _FrankCastle_89 : Diletta Leotta - fattoputiniano : @Gialluw @davidemarchiani L’uomo è stato bruciato dai media e dai social, cosicché ogni goblino si è convinto di po… - twiithit : RT @ilRomanistaweb: ?? Diletta #Leotta e #Dybala al Colosseo per un’intervista ?? I romanisti complicano un po’ l’operazione… #ASRoma https… - maespo69 : RT @ilRomanistaweb: ?? Diletta #Leotta e #Dybala al Colosseo per un’intervista ?? I romanisti complicano un po’ l’operazione… #ASRoma https… - AnaisBassez : RT @centralpdbr: ?? Diletta Leotta via stories do Instagram com Dybala -