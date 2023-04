Diffondono sul web foto di nudo dei loro figli di 5, 8 e 9 anni: genitori finiscono a processo (Di mercoledì 5 aprile 2023) Hanno scattato delle foto ai loro tre figli minorenni per poi postarle sul web: per questo i due genitori responsabili della diffusione delle immagini sono finiti sotto processo. Secondo quanto riportato da Repubblica, all’epoca dei fatti i tre minori protagonisti della vicenda avevano rispettivamente 5, 8 e 9 anni: le fotografie di nudo che li ritraevano, che venivano condivise dai due genitori su internet, sono assimilabili secondo l’accusa alla pedopornografia, a differenza di quanto sostenuto dalla coppia che considerava le immagini “scene di vita quotidiane”, sottolineando che non ci fosse “nulla di deprecabile”. La segnalazione nei confronti della coppia che ha fatto scattare le indagini sulla mercificazione dei minori sul web è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 aprile 2023) Hanno scattato delleaitreminorenni per poi postarle sul web: per questo i dueresponsabili della diffusione delle immagini sono finiti sotto. Secondo quanto riportato da Repubblica, all’epoca dei fatti i tre minori protagonisti della vicenda avevano rispettivamente 5, 8 e 9: legrafie diche li ritraevano, che venivano condivise dai duesu internet, sono assimilabili secondo l’accusa alla pedopornografia, a differenza di quanto sostenuto dalla coppia che considerava le immagini “scene di vita quotidiane”, sottolineando che non ci fosse “nulla di deprecabile”. La segnalazione nei confronti della coppia che ha fatto scattare le indagini sulla mercificazione dei minori sul web è ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Diffondono sul web foto di nudo dei loro figli di 5, 8 e 9 anni: genitori finiscono a processo - AsperBoy : @yesimtimmy @francamenteeo Che deliberatamente e consapevolmente infette diffondono. Le perosne hanno il diritto di… - gregbucc : Vegani ed animalisti per scelte ed interessi pers. diffondono false notizie sul cibo sintetico, per costringerci a… - CantiniGiorgio : @PetertheAsr @Agenzia_Ansa No ma è assodato che le mascherinehhh servano a qualcosa perché le scie chimiche diffond… - Proteus1951 : @mikkenburgh @DmitryEvic Non credo proprio, piuttosto direi sia riferito agli inutili idiotopotechi che si schieran… -