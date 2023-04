Diabete | 2 penne smart riutilizzabili e ricaricabili per gestione malattia

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Roma, 5 apr. (Adnkronos Salute) - Dei 4,5 milioni di persone conin Italia circa il 26% assume insulina da sola o in combinazione con altri farmaci, secondo i dati del Rapporto Arno, ma nonostante la disponibilità di insuline di ultima generazione, l'80% dei pazienti non raggiunge il target glicemico necessario per scongiurare le complicanze, spesso a causa di errori di dosaggio e dimenticanze di somministrazioni del farmaco. Per questi pazienti Novo Nordisk ha sviluppato due, NovoPen* 6 e NovoPen Echo* Plus, per gestire latramite la somministrazione e il monitoraggio della terapia. Lo ha annunciato Novo Nordisk. “Una terapia insulinica appropriata e ‘ragionata' è ancora oggi imprescindibile per una ...