“Devo confessare una cosa su Onestini”. Nikita lo dice solo dopo il GF Vip: “Ecco che è successo” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Neanche dopo aver vinto il GF Vip 7 Nikita Pelizon ha smesso di pensare ad una conoscenza che è stata molto importante per lei all’interno dello spiato appartamento di Cinecittà. Nonostante il lungo periodo di attriti e incomprensioni, lei e Luca Onestini sono riusciti a trovare un punto d’incontro. Cos’ha svelato lei. Gli ultimi due giorni non sarà riuscita a riposarsi, amici, parenti, fan tra i Nikiters e i Donnalisi, copertine e servizi fotografici, tutto per la vittoria al GF Vip 7. Nel corso di una intervista rilasciata al settimanale Chi, Nikita Pelizon ha trovato il tempo di rivelare anche qualcosa riguardo al suo rapporto con Luca Onestini. GF Vip, rivelazioni di Nikita su Onestini “Luca Onestini è il ricordo più ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 5 aprile 2023) Neancheaver vinto il GF Vip 7Pelizon ha smesso di pensare ad una conoscenza che è stata molto importante per lei all’interno dello spiato appartamento di Cinecittà. Nonostante il lungo periodo di attriti e incomprensioni, lei e Lucasono riusciti a trovare un punto d’incontro. Cos’ha svelato lei. Gli ultimi due giorni non sarà riuscita a riposarsi, amici, parenti, fan tra i Nikiters e i Donnalisi, copertine e servizi fotografici, tutto per la vittoria al GF Vip 7. Nel corso di una intervista rilasciata al settimanale Chi,Pelizon ha trovato il tempo di rivelare anche qualriguardo al suo rapporto con Luca. GF Vip, rivelazioni disu“Lucaè il ricordo più ...

