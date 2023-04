“Devo comunicare la gravidanza al mio futuro datore di lavoro?” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Salve, sono risultata in graduatoria utile per assunzione a tempo indeterminato presso Poste Italiane con mansione di portalettere. Non ho ancora firmato il contratto e sono all’inizio di una gravidanza. Prima di firmare il contratto sono obbligata a dire che sono incinta? Dopo aver firmato il contratto e aver iniziato a lavorare, dopo quanto tempo Devo avvisare il datore di lavoro? La mia paura è: se io firmo il contratto e dopo poco tempo avviso il datore di lavoro che sono incinta posso avere ripercussioni? Rischio il licenziamento? Grazie. L'articolo proviene da gravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di mercoledì 5 aprile 2023) Salve, sono risultata in graduatoria utile per assunzione a tempo indeterminato presso Poste Italiane con mansione di portalettere. Non ho ancora firmato il contratto e sono all’inizio di una. Prima di firmare il contratto sono obbligata a dire che sono incinta? Dopo aver firmato il contratto e aver iniziato a lavorare, dopo quanto tempoavvisare ildi? La mia paura è: se io firmo il contratto e dopo poco tempo avviso ildiche sono incinta posso avere ripercussioni? Rischio il licenziamento? Grazie. L'articolo proviene daOnLine.

