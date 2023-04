Detenuti ma col Reddito di Cittadinanza, 43 indagati: sequestro per 350mila euro (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPercepivano il Reddito di Cittadinanza nonostante fossero Detenuti in carcere: sequestro da oltre 350.000 euro a carico di 43 persone. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha infatti dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo ‘per equivalente’ di 367.465 euro emesso dal gip del tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura, nei confronti di 43 soggetti, indagati per “truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”. Le indagini delle fiamme gialle hanno accertato che gli indagati – residenti tra Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Pimonte, Pompei e Vico Equense – risultavano all’interno di nuclei familiari percettori del Reddito sebbene al ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPercepivano ildinonostante fosseroin carcere: sequestro da oltre 350.000a carico di 43 persone. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ha infatti dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo ‘per equivalente’ di 367.465emesso dal gip del tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura, nei confronti di 43 soggetti,per “truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”. Le indagini delle fiamme gialle hanno accertato che gli– residenti tra Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Pimonte, Pompei e Vico Equense – risultavano all’interno di nuclei familiari percettori delsebbene al ...

