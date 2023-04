Dermatologo Malagoli | ' alta efficacia e sicurezza da nuova cura psoriasi'

"La psoriasi - continua il- è una malattia infiammatoria cronica autoimmune con un'... osserva, rilevando che "informazione e divulgazione" sono per gli strumenti essenziali per ...... attorno alla quale possono insorgere altre malattie - spiega il dottor Piergiorgioe responsabile della Psocare Unit presso l'IRCCS Policlinico San Donato - alcune di tipo ..."La psoriasi - continua il- è una malattia infiammatoria cronica autoimmune con un'... osserva, rilevando che "informazione e divulgazione" sono per gli strumenti essenziali per ...

Dermatologo Malagoli, 'alta efficacia e sicurezza da nuova cura ... La Nuova Sardegna

Così Piergiorgio Malagoli, responsabile della PsoCare Unit dell’Irccs ... “La psoriasi – continua il dermatologo – è una malattia infiammatoria cronica autoimmune con un’impronta genetica preesistente ...“La psoriasi è una malattia sistemica cronica immuno-mediata - afferma Piergiorgio Malagoli, Responsabile della PsoCare ... professore Ordinario di Dermatologia e direttore dell'UOC di Dermatologia ...