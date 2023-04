'Una rete da pallavolo' Ladiè stata, infine, a colloquio con 4 detenute che hanno condiviso le proprie preoccupazioni, le proprie speranze ed anche le valutazioni sulla vita in ...... in collaborazione conLecco e Ugdcec Lecco. Dopo i saluti istituzionali, andrà in scena lo ... medico oncologo e artista, promossa dallaFAI di Lecco, con interventi dell'assessore ...'Una rete da pallavolo' Ladiè stata, infine, a colloquio con 4 detenute che hanno condiviso le proprie preoccupazioni, le proprie speranze ed anche le valutazioni sulla vita in ...

Delegazione Aiga visita il carcere di Benevento anteprima24.it

La giornata ha rappresentato per la delegazione Aiga una intensa esperienza, sia sotto il profilo professionale che sotto quello umano, nonché un’occasione utile per sensibilizzare la comunità, ...