Decreto flussi | per il click day oltre 252 mila domande | il boom dalla Campania

Dalle 9 del 27 marzo - il click day del decreto flussi 2022 - sono oltre 252mila le istanze trasmesse dai datori di lavoro per l'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato, ...109 mila dalla Campania. "Alle ore 9.00 del 27 marzo ha avuto inizio il 'click day', previsto dal decreto flussi 2022: oltre 252.000 le istanze trasmesse dai datori di lavoro - rispetto alle 82.705 quote previste - per l'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato, anche ...Urge quindi rivedere il decreto flussi."Questo comporta - ha aggiunto Rota - una pianificazione adeguata, con il decreto flussi ma anche un pensiero su come il reddito di cittadinanza sia una ...

Urge quindi rivedere il Decreto flussi. "Questo comporta - ha aggiunto Rota - una pianificazione adeguata, con il decreto flussi ma anche un pensiero su come il reddito di cittadinanza sia una ...Dalle 9 del 27 marzo - il click day del decreto flussi 2022 - sono oltre 252mila le istanze trasmesse dai datori di lavoro per l’ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato, ...