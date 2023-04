Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiulianoRobe : RT @Ile2S: #agorarai Va bene il decreto flussi, ma le offerte di lavoro siano anche un'opportunità per collocare gli occupabili con reddit… - Pollicino_Roma : @FrancescoLollo1 Il decreto flussi è la truffa del secolo, il 99% sono contratti fittizi ?????? - Raff_Napolitano : Stupratore marocchino di Milano è regolare, arrivato con decreto flussi: ragazza brutalizzata - MarchezVousLuci : Stupratore marocchino di Milano è regolare, arrivato con decreto flussi: ragazza brutalizzata - AgenziaOpinione : CONFCOMMERCIO TRENTINO * DECRETO FLUSSI: « IL “CLICK DAY“ DEL 27 MARZO HA REGISTRATO 238 MILA RICHIESTE, OCCORRE AM… -

Dalle 9 del 27 marzo - il click day del2022 - sono oltre 252mila le istanze trasmesse dai datori di lavoro per l'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale. Le quote previste dal ......ampliando le quote previste dal DPCM attraverso unaggiuntivo, peraltro previsto dalla legge". Bort conclude evidenziando la necessità di ridefinire il sistema di gestione deidi ...Il vicepresidente della Fipe Confcommercio e presidente della Fipe Toscana non ha dubbi: "Ilè insufficiente e soprattutto poco aderente alle necessità dei vari settori economici. È ...

Decreto flussi, 252mila domande dai datori di lavoro Tiscali Notizie

Alle ore 9 del 27 marzo ha avuto inizio il “click day”, previsto dal decreto flussi 2022: oltre 252.000 le istanze trasmesse dai datori di lavoro, rispetto alle 82.705 quote previste, per l'ingresso ...(ANSA) - ROMA, 05 APR - Dalle 9 del 27 marzo - il click day del decreto flussi 2022 - sono oltre 252mila le istanze trasmesse dai datori di lavoro per l'ingresso di lavoratori stranieri per motivi di ...