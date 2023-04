Decoro urbano e elezioni a Qualiano: sono agli antipodi (Di mercoledì 5 aprile 2023) Decoro urbano ed elezioni a Qualiano, ancora altre segnalazioni di cittadini in redazione in merito ai manifesti selvaggi affissi Decoro urbano e le elezioni a Qualiano sono letteralmente agli antipodi. Se in tempi lontani dalla tornata elettorale, il Decoro è a malapena percettibile, in vista della “battaglia” per il municipio la situazione precipita in comportamenti evidentemente oltremodo tamarri. Questo è il primo anno però in cui i cittadini di Qualiano iniziano a segnalare tali comportamenti che in passato erano ad appannaggio di parti politiche. Sembra, infatti, che ogni angolo della città sia diventato una sorta comitato elettorale ... Leggi su puntomagazine (Di mercoledì 5 aprile 2023)ed, ancora altre segnalazioni di cittadini in redazione in merito ai manifesti selvaggi affissie leletteralmente. Se in tempi lontani dalla tornata elettorale, ilè a malapena percettibile, in vista della “batta” per il municipio la situazione precipita in comportamenti evidentemente oltremodo tamarri. Questo è il primo anno però in cui i cittadini diiniziano a segnalare tali comportamenti che in passato erano ad appannaggio di parti politiche. Sembra, infatti, che ogni angolo della città sia diventato una sorta comitato elettorale ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rmastrangeli : @ComuneFrosinone La manutenzione e cura costanti delle aree verdi permettono di valorizzare i profili del decoro e… - lametino : Lamezia, Pd: ”Degrado e incuria ledono il decoro urbano in città” - - il_latinista : ai bisogni dei pisani. In questi cinque anni, infatti, il sindaco ha rivoluzionato la città lavorando all'insegna d… - fermium257 : @cristinagauri La Digos che indaga per il reato di ripristino del decoro urbano: manco nel piu' grottesco film di T… - news24_city : Processioni venerdì santo, AMIU richiede collaborazione per garantire il decoro urbano -