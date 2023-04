Decesso Volpe | Gip rinvia a giudizio l’automobilista accusato di omicidio stradale e lesioni

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutito acon l’accusa dicolpose. È quanto deciso dal Gip del Tribunale di Salerno, Francesco Guerra, nei confronti di un giovane operaio 23enne di Buccino,della morte dello chef e amico 27enne, Mario, entrambi coinvolti in un grave incidenteavvenuto il 18 dicembre 2021 sulla strada provinciale 355, in località Canne, nel comune di Buccino. I due, entrambi residenti a Buccino, si trovavano a bordo di una macchina Fiat Punto di proprietà del 23enne, che all’epoca dei fatti aveva 22 anni, e della quale il giovane era alla guida, mentre l’amico Mariodi 27 anni, era seduto sul sedile al lato passeggeri della vettura. Erano da poco passate ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MilenaValva : RT @NunziaGA: RAGA CHIEDO A TUTTI I #donnalisi DI CONDIVIDERE QUESTO VIDEO, DOVE FIONA DÀ DEL CANE AD EDOARDO ?? È PROPRIO VERO CHE QUANDO L… - Simona86170376 : RT @NunziaGA: RAGA CHIEDO A TUTTI I #donnalisi DI CONDIVIDERE QUESTO VIDEO, DOVE FIONA DÀ DEL CANE AD EDOARDO ?? È PROPRIO VERO CHE QUANDO L… - FabianaFantuzzi : RT @NunziaGA: RAGA CHIEDO A TUTTI I #donnalisi DI CONDIVIDERE QUESTO VIDEO, DOVE FIONA DÀ DEL CANE AD EDOARDO ?? È PROPRIO VERO CHE QUANDO L… - lele42921756 : RT @NunziaGA: RAGA CHIEDO A TUTTI I #donnalisi DI CONDIVIDERE QUESTO VIDEO, DOVE FIONA DÀ DEL CANE AD EDOARDO ?? È PROPRIO VERO CHE QUANDO L… - EdoeAnto1 : RT @NunziaGA: RAGA CHIEDO A TUTTI I #donnalisi DI CONDIVIDERE QUESTO VIDEO, DOVE FIONA DÀ DEL CANE AD EDOARDO ?? È PROPRIO VERO CHE QUANDO L… -

...del cuore" realizzato dall'associazione Siena Cuore Odv e dall'istituto di vigilanza. L'... sono 112 i nuovi casi in Toscana, nessun26 Marzo 2023 Torna il Treno di Dante, da aprile a ...... Giovanni Carlo, 67 anni, e sua madre Liliana Fellico, di 95 anni. Ad avvisare le forze dell'... Il doppioresta un giallo che gli inquirenti sono chiamati a risolvere. L'uomo badava all'......di casa in pensiero per l'anomala assenza di rumori dall'abitazione della famiglia Fellico -. ... Non si tratta solo di capire le cause del loroma anche di chiarire se, in qualche modo, si ...

Omicidio stradale e lesioni per il decesso di Volpe, Pm chiede il ... anteprima24.it

Ieri notte un esemplare femmina di gorilla ospite dello zoo di Basilea, soprannominata Faddama, è spirata presumibilmente a causa di un'infezione dovuta alla tenia della volpe. A renderlo noto è lo st ...La malattia le era stata diagnosticata lo scorso gennaio e da quel momento era stata sottoposta a cure a base di medicamenti. La sua condizione si è aggravata nel corso degli ultimi giorni e l'ha port ...