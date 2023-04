Debutta con successo un nuovo razzo vettore privato cinese (Di mercoledì 5 aprile 2023) La Space Pioneer è diventata la prima azienda di lancio privata cinese a raggiungere l'orbita con un razzo a propellente liquido. Il nuovo razzo TL-2 ha compiuto con successo il proprio volo immettendo in orbita un piccolo satellite. Leggi su aliveuniverse.today (Di mercoledì 5 aprile 2023) La Space Pioneer è diventata la prima azienda di lancio privataa raggiungere l'orbita con una propellente liquido. IlTL-2 ha compiuto conil proprio volo immettendo in orbita un piccolo satellite.

