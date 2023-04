Deadpool 3 | Morena Baccarin in trattative per tornare nel film Marvel

(Di mercoledì 5 aprile 2023)potrebbenei panni di Vanessa, interesse amoroso di Wade Wilson, nell'atteso terzo capitolo di, grande protagonista dei primi duesu, è in trattativa pernei panni di Vanessa in3, in arrivo nel 2024, che segnerà l'ingresso ufficiale del mercenario chiacchierone all'interno dell'MCU. L'attrice ne ha parlato di recente ai microfoni del podcast Inside of You di Michael Rosenbaum. "Devo essere molto diplomatica su quello che sto per dire. Mi piacerebbe farne parte e mi hanno chiamata, ma non abbiamo ancora raggiunto un accordo. Devo dire che tutti stanno facendo del proprio meglio per fare in modo che l'accordo vada in porto, ma non lo so. ...

Oltre alla conferma che Dopinder e Blind Al torneranno in Deadpool 3, nel corso di una recente intervista promozionale l'attrice Morena Baccarin ha annunciato di essersi incontrata con i Marvel ...A atriz brasileira Morena Baccarin revelou em entrevista ao podcast Inside of You (via Comic Book) que está tentando negociar seu retorno em Deadpool 3. Nos filmes anteriores, ela interpretou Vanessa, ...