De Zerbi, l’Inter ha una gran rivale: è una big di Premier League (Di mercoledì 5 aprile 2023) l’Inter ieri sera é stata chiamata ad una prova d’orgoglio contro la Juventus, nella semifinale d’andata della Coppa Italia. I nerazzurri arrivavano da un momento decisamente negativo, avendo raccolto tre sconfitte di fila in campionato. Una prova d’orgoglio e di carattere era attesa dai tifosi nerazzurri, i quali (almeno la maggior parte) chiedono la testa dell’attuale tecnico Simone Inzaghi. In quest’ottica, a prescindere dai prossimi risultati, negli ultimi giorni si sarebbero rincorse delle voci su un possibile interessamento dell’Inter per Roberto De Zerbi. Uno scenario che potrebbe essere appetibile. L’allenatore ex Sassuolo, verosimilmente tornerebbe in Italia, ma ovviamente lo farebbe solo per una big. l’Inter, chiaramente, aspetterà prima di capire l’esito finale della stagione per definire ogni possibile ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 5 aprile 2023)ieri sera é stata chiamata ad una prova d’orgoglio contro la Juventus, nella semifinale d’andata della Coppa Italia. I nerazzurri arrivavano da un momento decisamente negativo, avendo raccolto tre sconfitte di fila in campionato. Una prova d’orgoglio e di carattere era attesa dai tifosi nerazzurri, i quali (almeno la maggior parte) chiedono la testa dell’attuale tecnico Simone Inzaghi. In quest’ottica, a prescindere dai prossimi risultati, negli ultimi giorni si sarebbero rincorse delle voci su un possibile interessamento delper Roberto De. Uno scenario che potrebbe essere appetibile. L’allenatore ex Sassuolo, verosimilmente tornerebbe in Italia, ma ovviamente lo farebbe solo per una big., chiaramente, aspetterà prima di capire l’esito finale della stagione per definire ogni possibile ...

