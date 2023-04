De Zerbi-Inter, Pedullà smentisce: «Non ha intenzione di muoversi» (Di mercoledì 5 aprile 2023) De Zerbi-Inter, il giornalista Alfredo Pedullà risponde così ai rumors sul possibile trasferimento del tecnico in nerazzurro Per Sportitalia, Alfredo Pedullà ha risposto così alle voci su un possibile trasferimento di De Zerbi sulla panchina dell’Inter. IL COMMENTO – «Quelli che non lo conoscono bene e che cercano soltanto titoli a sensazione attribuendo quattro allenatori al giorno all’Inter del futuro, dovrebbero evitare di raccontare bugie. Da almeno tre settimane raccontiamo che De Zerbi non ha intenzione di tornare in Italia, almeno la prossima estate, e che intende continuare con il Brighton almeno fino alla primavera-estate 2024. A meno che non arrivi una big inglese (esempio: il Liverpool) che gli faccia battere il cuore. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 aprile 2023) De, il giornalista Alfredorisponde così ai rumors sul possibile trasferimento del tecnico in nerazzurro Per Sportitalia, Alfredoha risposto così alle voci su un possibile trasferimento di Desulla panchina dell’. IL COMMENTO – «Quelli che non lo conoscono bene e che cercano soltanto titoli a sensazione attribuendo quattro allenatori al giorno all’del futuro, dovrebbero evitare di raccontare bugie. Da almeno tre settimane raccontiamo che Denon hadi tornare in Italia, almeno la prossima estate, e che intende continuare con il Brighton almeno fino alla primavera-estate 2024. A meno che non arrivi una big inglese (esempio: il Liverpool) che gli faccia battere il cuore. ...

