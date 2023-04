De Luca: “Inadeguata la definizione della Meloni sulle frasi di La Russa” (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Io sono un poeta, ho un animo sensibile, nobile, ridotto un po’ all’animalità dalla politica, ma sono cultore dell’ironia che ci fa simili a Dio, amico mio“. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca rispondendo, a margine della mostra su Picasso al Mann di Napoli, a una domanda sulla sua definizione di “arte povera” usata qualche giorno fa riferendosi al Pd di oggi. De Luca pensa senza citarlo all’incontro previsto il 13 aprile con il commissario regionale del Pd Antonio Misiani. “Abbiate fede – ha proseguito sorridendo De Luca – vi ho promesso momenti di effervescenza e di allegria, facciamoci Pasqua e le pastiere e poi vedrete che ci ritroveremo”. La definizione di “sgrammaticatura istituzionale” usata dal ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Io sono un poeta, ho un animo sensibile, nobile, ridotto un po’ all’animalità dalla politica, ma sono cultore dell’ironia che ci fa simili a Dio, amico mio“. Lo ha detto il presidenteRegione Campania Vincenzo Derispondendo, a marginemostra su Picasso al Mann di Napoli, a una domanda sulla suadi “arte povera” usata qualche giorno fa riferendosi al Pd di oggi. Depensa senza citarlo all’incontro previsto il 13 aprile con il commissario regionale del Pd Antonio Misiani. “Abbiate fede – ha proseguito sorridendo De– vi ho promesso momenti di effervescenza e di allegria, facciamoci Pasqua e le pastiere e poi vedrete che ci ritroveremo”. Ladi “sgrammaticatura istituzionale” usata dal ...

