De Laurentiis | “Vi dico perché ho rifiutato un’offerta da 2 | 5mld per il Napoli”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : De Laurentiis: 'Oggi incontro Piantedosi. Dico addio se non si risolve il problema violenza' #CalcioNapoli… - IB2060060563 : @EnricoNappi Sei socio del Napoli? Proprietario della città? Ci spieghi cosa significa Napoli siamo noi? Ti dico qu… - AleAuz86 : Io mi sono sempre esposto contro De Laurentiis , mi sono spesso schierato a favore del tifo organizzato, quello sa… - CagiaDias : RT @andrea020461: Gli ultrà dicono che piazza plebiscito non e’ di de Laurentiis, io dico che il Napoli calcio e lo stadio Maradona non son… -

...in un'ora di conversazione in cui il presidente del Milan non è stato d'accordo con De: "...sempre che nel calcio abbiamo due montagne da scalare: una relativa ai risultati economici, l'...Aurelio De, presidente del Napoli, ha parlato durante "Merger & Acquisition Summit 2023", evento ... "Quando sento dire che un fondo può farmi lo stadio: no, lo faccio da solo lo stadio. ...Il presidente del Napoli Aurelio Deha parlato durante l'evento di Milano 'Merger & Acquisition Summit 2023'. Le sue ... Quando sento dire che un fondo può farmi lo stadio: no, lo faccio ...

De Laurentiis: “Oggi incontro Piantedosi. Dico addio se non si risolve il problema violenza” napolipiu.com

Argomento Ultras E’ una questione complessa. Per me De Laurentiis deve fare il presidente e non ascoltare nessuno ed è giusto che metta delle regole. Detto questo si dovrebbe usare un po’ di buon ...Ed è stato l’unico aspetto in un’ora di conversazione in cui il presidente del Milan non è stato d’accordo con De Laurentiis: "Da un punto di ... È un valore aggiunto. Dico sempre che nel calcio ...