De Laurentiis sul problema tifosi: "Se non lo facciamo, possiamo dire addio al calcio!"

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, ospite all'evento Merger e Acquisition Summit 2023, organizzato dal Sole 24 ore a Milano, ha toccato diversi temi e, tra questi, ha parlato dell'argomento riguardante il tifo e, in modo particolare, i tifosi.

De Laurentiis non ha dubbi, bisogna risolvere il "problema tifosi". Dall'incontro imminente con Piantedosi, proprio per parlare di questo problema, al tema riguardante i biglietti ai tifosi virtuali.

Le parole De Laurentiis, presidente, Napoli

Su tifosi e biglietti virtuali: A San Siro, come ovunque ormai, si vendono i biglietti ai tifosi attraverso una piattaforma, la stessa cosa va fatta per i tifosi virtuali che sono ben più numerosi in ...

