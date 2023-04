De Laurentiis | Stadi comunali? Perché non li cedono ad 1 euro

(Di mercoledì 5 aprile 2023) Presso Assolombarda, Aurelio De: "Parliamo di violenti, non di tifosi. C'è una frangia delinquenziale che va eliminata, con un Decreto Legge. Incontrerò Piantedosi nel pomeriggio. Ed avevo preso appuntamento dieci giorni fa, senza sapere che sarebbe successo questo casino. Gli avevo detto che se non risolviamo questo problema, possiamo dire addio al calcio. Siamo indietro all'Inghilterra anni luce. Ed anche rispetto a Germania e Spagna. Mi dispiace dirlo, siamo il Paese più bello del mondo, ma anche quello più violento. Con Mafia, 'Ndrangheta, Sacra Corona Unita e Camorra. Questo non aiuta. Ho parlato della Legge della Thatcher, che fu anche contestata. Gli altri ci hanno poi rimesso le mani, visto che la prima legge è del 1985. Nel 1991 è stata aggiustata sulle modalità di frequentazione degli. Quando parliamo della costruzione ...

Ne discutono : Aurelio De, Presidente Filmauro e SSCN, Marco Samaja , Ceo Lazard Italia, Paolo Scaroni , Presidente Milan, Gianfranco Veneziano , Partner BonelliErede Desul ...... ma il calcio oggi dovrebbe avere il via libera, i Comuni che non mettono soldi neglida anni ... Così il Presidente del Napoli, Aurelio De, intervenendo al "Merger & Acquisition Summit ...... infine, per i club, l'obbligo di non avere rapporti con gruppi di tifosi e di ristrutturare tutti gliper renderli più sicuri attraverso squadre di stewards. De, in cambio del ...

Stadi, percorso a ostacoli. Scaroni: "San Siro obsoleto". De Laurentiis: "Indietro rispetto a tutti" La Gazzetta dello Sport

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, presente all'evento "Le fusioni e le acquisizioni in Italia, i grandi investitori, le aree interessate e i protagonisti… Leggi ...Per quanto riguarda gli stadi, invece, per De Laurentiis "siamo indietro anni luce rispetto a Inghilterra e altre nazioni. Ma il problema degli stadi, dispiace doverlo dire, è che siamo il Paese in ...