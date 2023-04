De Laurentiis: «Sky sta chiudendo, De Siervo mi diceva: compriamola per un miliardo» (Di mercoledì 5 aprile 2023) De Laurentiis stamattina ha parlato anche del problema della riduzione degli abbonati al calcio in tv. Mi chiedevo spesso perché dobbiamo andare da Sky, che sono giovani e nascono dal cinema. Stanno chiudendo, l’hanno fatto in Germania. Il nostro amministratore delegato (De Siervo, l’ad della Lega non l’ad del Napoli come qualcuno sta erroneamente interpretando) mi diceva perché non ce la compriamo noi per un miliardo? Sono cose diverse, io sono abituato a fare i contenuti, non i contenitori. Gli stadi devono dare redditività se aperti 365 giorni l’anno, non per 20 partite. Siamo il Paese più bello del mondo ma anche il più ingessato. Molti vogliono fare presa invece che impresa. Governance? Siamo scarsi, mancano persone preparate per farlo che vanno scelte dopo aver fatto un programma. Che cosa voglio ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 aprile 2023) Destamattina ha parlato anche del problema della riduzione degli abbonati al calcio in tv. Mi chiedevo spesso perché dobbiamo andare da Sky, che sono giovani e nascono dal cinema. Stanno, l’hanno fatto in Germania. Il nostro amministratore delegato (De, l’ad della Lega non l’ad del Napoli come qualcuno sta erroneamente interpretando) miperché non ce la compriamo noi per un? Sono cose diverse, io sono abituato a fare i contenuti, non i contenitori. Gli stadi devono dare redditività se aperti 365 giorni l’anno, non per 20 partite. Siamo il Paese più bello del mondo ma anche il più ingessato. Molti vogliono fare presa invece che impresa. Governance? Siamo scarsi, mancano persone preparate per farlo che vanno scelte dopo aver fatto un programma. Che cosa voglio ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : De Laurentiis: «Sky sta chiudendo, De Siervo mi diceva: compriamola per un miliardo» Il presidente del Napoli si r… - sportface2016 : #Napoli, #DeLaurentiis: 'Sky sta chiudendo in Germania e in Italia. Nasce col cinema, non col calcio' - MichaoRossit : - Fprime86 : RT @CalcioFinanza: Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis senza freni tra fondi, stadi e pay-tv: «#Sky sta chiudendo in Germania e sta… - napolista : De Laurentiis: «Il calcio italiano in tv ha perso 2,5 milioni di abbonati. Non cedo il Napoli» «Avevamo 4,3 milioni… -